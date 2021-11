Reifen-Platzer: Lkw-Anhänger kippt auf A30 um

Autobahn in Löhne ist kurz vor der Anschlussstelle Kirchlengern stundenlang gesperrt

Löhne/Kirchlengern

Bei einem Unfall auf der Autobahn 30 in Löhne ist am frühen Mittwochmorgen ein Lkw-Anhänger umgekippt. Zuvor war am Lastwagen offenbar ein Reifen geplatzt.

Von Dominik Rose