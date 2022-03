Reifenstecher soll ein Jahr in den Knast

Bünde

Seit 2001 beschäftigt er Polizei und Gerichte in der Region regelmäßig: Nun muss ein 38-jähriger Bünder mal wieder ins Gefängnis – weil er die Reifen an Dutzenden Autos zerstochen hatte und dreimal ohne Führerschein am Steuer seines Autos erwischt worden war.

Von Daniel Salmon