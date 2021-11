Reineke-Mühle in Paderborn soll verkauft werden

Im Herzen des mittleren Paderquell­gebietes könnte sich schon bald einiges tun. Nach Informationen dieser Zeitung steht die Reineke-Mühle an der Mühlenstraße zum Verkauf. Als eine noch in Betrieb befindliche innerstädtische Mühle, in der die Wasserkraft der Pader einen Teil des Energiebedarfs ­sicherstellt, ist sie ein Stück Paderborner Stadtgeschichte. Seit September wird dort allerdings kein Getreide mehr gemahlen.

Unternehmen will sich nicht äußern – Klage gegen Produktionsverbot in Salzkotten eingereicht

Angesprochen auf den bevorstehenden Verkauf, bat Reineke-Geschäftsführer Karl Pieper am Donnerstag um Verständnis dafür, dass er zu dem Thema zum jetzigen Zeitpunkt nichts sagen wolle. Offenbar gibt es aber bereits Besichtigungstermine mit möglichen Kaufinteressenten. Was aus dem Mühlengebäude werden könnte, hängt auch damit zusammen, ob das Gebäude oder Teile davon unter Denkmalschutz gestellt werden. Das wird nach Auskunft der Technischen Beigeordneten der Stadt, Claudia Warnecke, derzeit beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) geprüft – auch in Bezug auf die Mühlentechnik. Die Reineke-Mühle ist bereits in der Denkmaltopographie der Stadt Paderborn erwähnt.