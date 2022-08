Reise durch Europa

Younggeun Yoon am 27. August in der Friedenskirche Schloß Holte-Stukenbrock

Die Evangelische Kirchengemeinde lädt am Samstag, 27. August, um 17 Uhr zu einem Klavierkonzert in der Friedenskirche ein. Der Pianist Younggeun Yoon, der bereits zweimal in der Kirchengemeinde zu Gast war, wird am Flügel Stücke europäischer Komponisten spielen.