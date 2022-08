Reise nach Schottland

„The Kuhlen Singers“ treten am 4. September in Liemke auf

Schloß Holte-Stukenbrock

„The Kuhlen Singers“ unter der Leitung von Diplom-Sängerin Susan Kuhlen laden am Sonntag, 4. September, um 17 Uhr zu einem Konzert in die St.-Joseph-Kirche in Liemke ein. Begleitet an der Harfe von der Hövelhofer Harfenistin Jenny Meyer und dem Kirchenmusiker Andreas Ohle am Klavier, nimmt der Chor sein Publikum mit auf eine Reise in die irische und schottische Musikwelt.