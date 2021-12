Reisende erreichen Bahnhof von beiden Seiten

Jetzt wird es langsam ernst: Der Bad Driburger Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig grünes Licht für den Bau eines Fußgängerweges von der Brakeler Straße zum Bahnhof gegeben. Schon im kommenden Frühjahr rechnen die Verantwortlichen mit einem positiven Förderbescheid. Es sollen rund 3,2 Millionen Euro Fördergelder in das Projekt fließen, das neben dem Überweg zum Bahnsteig auch noch eine Park & Ride-Station mit Parkhaus enthält.

Eigentlich war geplant, dass bereits in diesem Jahr gebaut wird. Die Verhandlungen mit der Bahn über eine Ablösesumme hätten sich allerdings länger hingezogen, hieß es aus der Verwaltung. Bei dieser Summe handelt es sich um Geld, das die Stad Bad Driburg an die Bahn zahlt, damit diese die geplanten Anlagen nach deren Bau unterhält. Knapp 732.000 Euro werden fällig, beim Bau eines Tunnels wären es lediglich 342.000 Euro gewesen. Allerdings sei der Überweg bereits vom Eisenbahnbundesamt genehmigt worden, diese Genehmigung könne nicht eine zu eins umgewandelt werden, wie Thomas Sonntag vom Bauamt kürzlich im Fachausschuss erläuterte. Es müsste also eine neue Genehmigung her, die auf einer neuen Planung basiere. Das würde bedeuten, dass nicht im kommenden Jahr, sondern erst 2028 oder 2030 mit dem Bau begonnen werden könne.