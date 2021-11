Reisender lässt Kokain-Koffer am Bahnsteig stehen

Bielefeld

Die Ermittler der Kriminalpolizei bitten die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach einem bislang unbekannten Bahnreisenden, der sich bereits am Dienstag, 3. August, am Bielefelder Hauptbahnhof aufgehalten hat. Er ließ einen Koffer zurück, in dem sich unter anderem Drogen befanden.