„Reiseticket“ zu den Vorfahren

Bereits mit 14 Jahren trat Willi Homburg dem „MGV Liedertafel Höxter von 1845“ bei. Bis zu seinem Tod Ende 2020 blieb der Elektromeister noch mit 82 Lebensjahren als Vorsitzender „seinem“ Verein treu – und hielt die vielen Exponate, Vereinsbücher und die Fahne in Ehren. Im gesellschaftlichen Leben war der Verein fest verankert, seit 2020 gibt es ihn nicht mehr.

Im Stadtarchiv von Höxter zeigt Leiter Michael Koch die Fahne des MGV Liedertafel aus dem 19. Jahrhundert, die nach der Vereinsauflösung an ihn übergeben worden ist. Auch Exponate und Bücher von zwei weiteren großen Chören („MGV Weserperle Lüchtringen“ und „MGV Westfalia Höxter“) haben dort jetzt ein neues Zuhause.Rund 50 Ordner und Protokollbücher in Kisten stehen für die lange Geschichte des Männergesangvereins Liedertafel, der nach 175 Jahren aufgelöst worden ist.

Ebenso haben der MGV „Westfalia“ Höxter und der MGV „Weserperle“ Lüchtringen die Vereinsbücher für immer geschlossen. Geraten diese drei Gemeinschaften demnächst in Vergessenheit, oder gibt es zumindest in einem zentralen Archiv eine Chance für sie, von nachfolgenden Generationen im Rückblick wahrgenommen zu werden? Oder landet am Ende vielleicht alles im Müllcontainer, weil Angehörige keinen Zugang mehr dazu haben und den Platz benötigen?