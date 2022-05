Reiten bringt Kinder in Brakel in Bewegung

Mit dem Steckenpferd unterwegs auf dem Erlebnisbauernhof Hartmann in Hampenhausen

„Wenn er fällt, dann schreit er“: Beim Hobby Horsing schreit niemand so schnell, denn geritten wird auf Steckenpferden. Hobby Horsing – oder auch Steckenpferd-Reiten genannt – ist seit einigen Jahren vor allem in Finnland sehr beliebt. Beim Hobby Horsing werden gemeinsam mit einem Steckenpferd Elemente aus dem Pferdesport wie Dressur-, Springreiten, Schritt, Trab und Galopp, nachgeritten. Sinn dieser auf den ersten Blick ungewöhnlichen Bewegungen ist es, Kinder in Bewegung zu bringen und das mit Spaß.