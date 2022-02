Rekord-Tanne steht in Preußisch Oldendorf

Im Buch „Starke Bäume in NRW“ berichtet Christoph Michels auch von heimischen Riesen

Preußisch Oldendorf

Beeindruckende Bäume gibt es etliche in Deutschland – ein ganz besonderer steht auf dem Limberg in Preußisch Oldendorf. Es handelt sich um eine Große Küstentanne, die es sogar in einen neuen Buchband für Bäume geschafft hat.

Von Hilko Raske und Arndt Hoppe