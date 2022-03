Rekordbesuch in der Paderborner Innenstadt

Paderborn

Die Lockerungen der Corona-Maßnahmen kommen im Einzelhandel und in der Gastronomie an. Auch wenn es wegen eines Defekts am Passanten-Scanner zunächst keine genauen Besucherzahlen gab: Am Samstag war die Frequenz in der City bei schönstem Sonnenschein deutlich höher als noch ...

Von Ingo Schmitz