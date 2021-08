Rekordinzidenz von 426 im Hotspot Willebadessen

Der 7-Tages-Inzidenzwert ist am Donnerstag im Kreis Höxter von auf 47,05 auf 61,3 gestiegen. Die Zahl laborbestätigten SARS-CoV-2-Fälle wird mit 123 (plus 22) angegeben.

Spitzenreiter bei der Städteinzidenz für an Covid-19 aktiv erkrankter Menschen ist wieder Willebadessen. Die Inzidenz ist auf die exorbitante Zahl von 426,36 heraufgeschnellt. Wie berichtet, sind der Grund für die Welle Ansteckungen in einem Gottesdienst in Willebadessen und im privaten Umfeld mehrerer Familien. Ursprung war ein Reiserückkehrer, der im Ausland war. Die Zahl der bestätigten Fälle wird mit 5296 Frauen und Männern (plus 25) angegeben. Als Genesene stehen 5032 Personen (plus 3) in der Kreisgrafik. Die Zahl in Folge von Covid-19 Verstorbenen beträgt 141 Menschen.

Zahlen für die Städte im Kreis Höxter:

Bad Driburg: 2 aktiv Infizierte (1), 774 bestätigte Fälle, 759 Genesene, 13 Verstorbene, Inzidenz 10,4.

Beverungen: 9 aktiv Infizierte (minus 2), 315 bestätigte Fälle, 294 Genesene, 12 Verstorbene, Inzidenz 67,5.

Borgentreich: 1 aktiv Infizierter (0), 352 bestätigte Fälle, 332 Genesene, 19 Verstorbene, Inzidenz 11,1.

Brakel: 18 aktiv Infizierte (minus 1), 781 bestätigte Fälle, 742 Genesene, 21 Verstorbene, Inzidenz 30,8.

Höxter: 14 aktiv Infizierte (plus 3), 863 bestätigte Fälle, 830 Genesene, 19 Verstorbene, Inzidenz 24,4.

Marienmünster: 2 aktiv Infizierte (0), 156 bestätigte Fälle, 153 Genesene, 1 Verstorbener, Inzidenz 0.

Nieheim: 1 aktiv infizierte Person (0), 194 bestätigte Fälle, 187 Genesene, 6 Verstorbene, Inzidenz 0.

Steinheim: 10 Infizierte (plus 3), 528 bestätigte Fälle, 500 Genesene, 18 Verstorbene, Inzidenz 62,9.

Warburg: 22 aktiv Infizierte (plus 12), 906 bestätigte Fälle, 865 Genesene, 19 Verstorbene, Inzidenz 68,4.

Willebadessen: 44 aktiv Infizierte (plus 6), 427 bestätigte Fälle, 370 Genesene, 13 Verstorbene, Inzidenz 426,36.

Tests: Kreis Höxter gesamt 267.532 (plus 2007), 267.274 Tests negativ (plus 2006), 258 Tests positiv (plus 1).

Mittlerweile sind im Kreis Höxter fast 100.000 Menschen bereits das erste Mal geimpft (Impfquote 70 Prozent). Die Zahl der vollständig Geimpften liegt bei rund 92.000 (66 Prozent) der Bevölkerung im Kreis Höxter.

Die neue Coronaschutzverordnung, die ab diesem Freitag gilt, hat eine neue Systematik. Viele Maßnahmenstufen fallen weg. Lediglich die Beachtung der sogenannten „3-G-Regel“ ist an eine Inzidenz von 35 oder mehr geknüpft. Das dreifache G steht für geimpft, genesen oder getestet. Entscheidend hierfür ist nicht nur die Inzidenz eines Kreises oder kreisfreien Stadt, sondern vor allem die Landes-Inzidenz. Sie liegt derzeit in NRW bei 64,4.