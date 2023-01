Bad Oeynhausen

Im Herz- und Diabeteszentrum Nordrhein-Westfalen (HDZ) in Bad Oeynhausen sind im vergangenen Jahr 96 Herzen transplantiert worden – 52 Prozent mehr als im Jahr davor und so viele wie in keinem anderen Zentrum in Deutschland. Insgesamt sind im vergangenen Jahr in den 14 entsprechenden deutschen Kliniken 358 Herzen verpflanzt worden