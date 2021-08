Relaxen an der Wildblumenwiese

Gut eine Stunde dauert die Runde, die Gabriele Wüstehube und ihr Mann per E-Bike zurücklegen, bevor sie an den Kipshagener Teichen ankommen.

Es geht aus der Grauthoff-Siedlung an den Dalbker Teichen vorbei über Lipperreihe zum Segelflugplatz und dann am Bokelfenner Krug vorbei zu den Kipshagener Teichen. Ganz in der Nähe lassen sie sich, gerne auch mal mit einem Kaffee in der Hand, auf einer Bank an der Wildblumenwiese im Sportpark am Ölbach.