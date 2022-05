Rentner vergeht sich an Nachbarin

Der 83-jährige Mann aus dem Kalletal hat sich sexuell an einer 37-Jährigen vergangen, die aufgrund eines in der Kindheit erlittenen Missbrauchs nicht in der Lage war, sich zu wehren.

Ein Prozess, der symptomatisch ist für die Brüche zwischen Recht und Rechtsprechung, dessen Probleme Vorsitzender Richter Karsten Niemeyer in der Urteilsverkündung zusammenfasste: „Wir haben hier die ungewöhnliche Konstellation: ein Angeklagter mit sehr hohem Lebensalter und eine deutlich jüngere Geschädigte, die ihr jüngeres Alter nicht in die Waagschale werfen konnte und aufgrund eines in der Kindheit erlittenen sexuellen Missbrauchs nicht in der Lage war, sich zu widersetzen, weil sie in eine Art Schockstarre verfallen war.“