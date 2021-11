Rentner wird freigesprochen

Mann wird beschuldigt, in das Haus seiner Ex-Freundin in Neuenheerse eingedrungen zu sein

Höxter/neuenheerse

Ein ungewöhnlicher Fall beschäftigte das Amtsgericht in Höxter. Ein Rentner wurde beschuldigt, in das Haus seiner Ex-Freundin in Neuenheerse eingedrungen zu sein und Schmuck, Bargeld (1200 Euro), die Autopapiere, den Reisepass und Konzertkarten gestohlen zu haben. Er wurde aber freigesprochen.

Von Reinhold Budde