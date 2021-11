Rentner zeigt seine starken Muskeln

Mit einer Goldmedaille (Altersklasse über 70) war Heinz-Dieter Zembrzycki Ende Oktober in Bad Langensalza aber nicht zufrieden. Zwei Bronzemedaillen (Altersklasse über 50, 3. Platz; Klasse „Classic Body Building“ über 35 Jahre, 4. Platz) und eine kleine Medaille für seinen Auftritt in der Bermudo-Klasse (9. Platz) gab es noch obendrauf. „Die Goldmedaille hat er als Anerkennung für seine Leistung in seinem Alter erhalten. In dieser Altersklasse gibt es eigentlich gar keine Wertung“, erklärt Markus Kittner, Vorsitzender des World-Fitness-Federation (WFF) Deutschland. Die Bronzemedaille in der Master-Klasse über 50 Jahre hat der 74-Jährige regulär unter viel jüngeren Mitstreitern gewonnen.

„Statt den alten Mann in der Badehose auf der Bühne auszulachen, haben alle geklatscht. Toll! Das war ein überwältigendes Gefühl für mich. Das hat mich total motiviert“, erzählt der Rentner unter den Bodybuildern. Ganz besonders stolz auf diesen Erfolg ist seine Frau Ursula (68). „Während andere Bodybuilder mit Privatcoach und achtköpfigem Team zur Meisterschaft anreisen, habe ich meine Frau dabei. Sie ist mein Coach“, sagt Heinz-Dieter Zembrzycki. Freunde hat das Ehepaar in der Szene mittlerweile auch gefunden – zum Beispiel den professionellen Fitness-Coach Michael Blum aus Frankfurt.

Heinz-Dieter Zembrzycki und seine Frau Ursula sind ein unzertrennliches Paar. Foto: Zembrzycki

Als junger Mann hatte Zembrzycki schon einmal als Bodybuilder trainiert. „Da habe ich noch in Gelsenkirchen gewohnt. Bei Wettkämpfen habe ich mich damals aber eher im Mittelfeld bewegt und keine Titel gewonnen“, erzählt der 74-Jährige mit Blick auf ein paar alte Fotos aus dieser Zeit. „Dann kam der Beruf, Frau und Familie – wir haben vier Kinder großgezogen – und ich hatte keine Zeit mehr für den Sport“, sagt der Rentner, der als CNC-Dreher und zuletzt als Altenpfleger gearbeitet hat. Erst als es um seine Gesundheit schlecht stand, erinnerte sich Zembrzycki wieder an sein früheres Hobby.

„Mit 56 Jahren habe ich einen Herzinfarkt bekommen und bin zusammengebrochen“, erzählt der Scherfeder. Auch nach mehreren Herz-OPs habe ihm sein Hausarzt keine hohe Lebenserwartung versprochen. „Ich habe damals geraucht und hatte 20 Kilo Übergewicht“, gibt Zembrzycki zu. „Als ich 2003 zum Rentner wurde, habe ich mich an meine Jugend und an den guten Sport erinnert“, so der Scherfeder. Er gab die Zigaretten auf, stellte seine Ernährung um und kaufte sich zum Trainieren einen Kurzhantelsatz für das Wohnzimmer.

Heinz-Dieter Zembrzycki hat schon in jungen Jahren Bodybuilding betrieben. Foto: Silvia Schonheim

Dass der Sport wirklich sein Ding ist, merkte er aber erst mit 68 Jahren, als seine Familie ihm einen Vier-Wochen-Gutschein für ein Fitnessstudio schenkte. Dort stemmt er heute aber nur noch vor Wettbewerben Gewichte. Zembrzycki trainiert ansonsten lieber zuhause. Mittlerweile hat er seine Fitnessausstattung ausgebaut und aus Platzgründen seine „Home Gym“ in die Werkstatt verlegt. „Ich trainiere an sechs Tagen pro Woche, jeweils für zwei Stunden. Vor Wettbewerben auch mal mehr“, sagt der Body Builder, der in seiner Altersklasse keine Konkurrenz auf der Bühne hat.

„Auf Instagram ist mein Mann für viele Nutzer ein echtes Vorbild“, ist der „Coach“ stolz. 2115 Abonnenten folgen ihm. Ursula Zembrzycki füttert den Account (d.zembrzycki) regelmäßig mit Fotos und Videos.

„Mir geht es nicht darum, Medaillen und Titel zu sammeln. Mir macht Fitness einfach Spaß“, sagt Heinz-Dieter Zembrzycki. Natürlich habe er sich aber über den Erfolg bei den Deutschen Meisterschaften gefreut – besonders über eine Bronzemedaille: „Gold hat ein 52-Jähriger bekommen, Silber ein 59-Jähriger. Und ich habe mit meinen 74 Jahren in der Altersklasse über 50 den dritten Platz geholt. Das ist doch super!“ Und auch der vorletzte Platz in der altersgemischten Bermudo-Klasse sei für ihn persönlich ein echter Sieg: „Die anderen Teilnehmer waren doch viel jünger.“

Nach drei Jahren und vier Wettbewerben – verbunden mit einem Vize-Weltmeistertitel 2020 – möchte der Scherfeder in Zukunft nicht mehr auf der Bühne antreten. Fitnesstraining will Zembrzycki aber weiter betreiben: „Schließlich geht es ja um die Gesundheit!“