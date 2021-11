Requiem ist in Erstfassung zu hören

In der Pfarrkirche St. Michael in Brakel am Samstag, 20. November, sowie am Sonntag, 21. November, in der Pfarrkirche St. Marien in Steinheim ist ein geistliches Konzert zu hören, das der Kammerchor Konsonante Aktion unter der Leitung von Michael Schmidt zusammen mit dem international besetzten Kammerorchester „La réjouissance“ aus Detmold gestaltet.

Konsonante Aktion und Kammerorchester „La réjouissance“ singen und spielen in Brakel und Steinheim

Zur Aufführung kommt neben Werken von Johannes Brahms, Max Reger, Arnold Schönberg und César Franck das Requiem für Chor, Sologesang, Harfe, Streicher und Orgel des französischen Romantikers Gabriel Fauré in der selten zu hörenden Erstfassung.

Als Interpretin des trostreich-ergreifenden „Pie Jesu“ wirkt als Gesangssolistin die Würzburger Mezzosopranistin Pia Viola Buchert mit. Beginn der Veranstaltungen ist jeweils um 17 Uhr.

Gabriel Fauré äußerte sich 1902 über sein Requiem: „So sehe ich den Tod: als eine freudvolle Erlösung, eine Erwartung von Glückseligkeit jenseits des Grabes, nicht als eine schmerzvolle Erfahrung.“ Und so verzichtet Fauré in seinem „Requiem“ weitestgehend auf die düsteren Elemente der Darstellung des Jüngsten Tages und des jüngsten Gerichtes. Vielmehr formuliert er bewusst die Hoffnung auf den gnädigen, guten Gott. Diese Zuversicht des sterblichen Menschen, der an Christus glaubt, wird insbesondere im abschließenden Satz „In paradisum“ meditativ entfaltet.

Der Kammerchor Konsonante Aktion ist ein schwerpunktmäßig auf a-cappella-Musik ausgerichteter Klangkörper aus dem Kreis Höxter. Das junge Ensemble gründete sich ursprünglich aus ausgewählten Schülerinnen und Schülern des Städtischen Gymnasiums Steinheim. Der aus Brakel stammende Michael Schmidt initiierte den Kammerchor im Jahr 2005 und ruft ihn seither zu projektbezogenen Arbeitsphasen zusammen.

Die Choristinnen und Choristen nehmen hierfür lange Anfahrten von ihren derzeitigen Wohn- beziehungsweise Studienorten aus in Kauf. So reisen einige sogar aus Karlsruhe oder Zürich zu den Proben und Aufführungen zurück in die ostwestfälische Heimat. Der Chor ist mit dem „Kulturpreis des Kreises Höxter“ und dem „Förderpreis Junge Kunst“ ausgezeichnet worden.

Alle beteiligten Musikerinnen und Musiker freuen sich darauf, nach der langen pandemiebedingten Pause wieder vor Publikum auftreten zu können: Für den Besuch der Veranstaltung ist ein gültiges Zertifikat nach den „3-G-Regeln“ erforderlich.

Karten für das Konzert sind in der Buchhandlung Schröder (Brakel) und in der Buchhandlung Wedegärtner (Steinheim) sowie an den Abendkassen erhältlich.