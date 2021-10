Reservist „Josef“ hat eine Lebensgefährtin

Was macht eigentlich Ziegenbock „Josef“, das nachweislich letzte Maskottchen einer deutschen Bundeswehreinheit? Lebt der bundesweit bekannt gewordene Vierbeiner noch? Anlässlich des zehnjährigen vorgezogenen Ruhestandes als Wappentier eines Bataillons hat der Höxteraner Major Yves Hüttmann, Chef der damals für den Bock zuständigen 2. Kompanie des ABC-Abwehrbataillons 7, vor einigen Tagen den Kameraden „Josef“ in seiner neuen Wohlfühloase in Willebadessen-Niesen besucht.

Wenn es beim Antreten wiehert, blökt und bellt, sind die Soldaten nicht von Sinnen, sondern sie haben einen tierischen Kameraden: ein Maskottchen. Der erste seiner Art in der Bundeswehr war 1958 Kuno, ein Mufflonbock, im Wachbataillon in Bonn. Der nachweislich letzte Traditions-Vierbeiner war Ziegenbock „Josef“ (Foto) in Höxter, der 2011 leider seinen Dienst in der Truppe quittieren musste.

Was er dort sah, hat nicht nur den Offizier erfreut: In der General-Weber-Kaserne konnte Hüttmann berichten, dass es dem ehemaligen vierbeinigen „Zeitsoldaten“ mit dem markanten Gehörn und braunem Fell sehr gut geht. Der besondere Reservist, der bis zum unfreiwilligen Abschied beim Bund durch die ständige Medienpräsenz in Zeitungen und im Fernsehen fast Kultstatus besaß, freut sich sogar über eine attraktive Lebensgefährtin: Die kecke Ziege „Heidi“ bietet dem feschen „Josef“ alles, was ein agiler Frühruheständler so braucht. Major Hüttmann und seine Frau Maren hatten frisches Grün als Gastgeschenk und gute Wünsche der Kameraden aus Höxter nach Niesen mitgebracht. „Plauderstunde“ war dann auf der Wiese der Familie Rudkoski angesagt, die das Jungtier 2011 – in jenem Jahr als die Wehrpflicht endete – in ihrem Ziegenstall aufgenommen hatte.