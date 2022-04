„Residenz Storchkrug“ mit Café

Senioren-Wohngemeinschaft für zehn Personen und 25 Zweizimmerwohnungen entstehen an historischer Stelle in Schloß Holte-Stukenbrock

In das neue Gebäude an der Paderborner Straße 89, an der Kreuzung mit Hubertusweg und Hövelrieger Straße, zieht ins Erdgeschoss eine zehnköpfige Senioren-Wohngruppe ein. In den beiden oberen Etagen wird es 25 alten- und behindertengerechte Zweizimmerwohnungen geben. Für die obere Etage hat sich die Stadt das Recht gesichert, Mieter vorzuschlagen. „Wir werden Mieter annehmen, die zu der Nachbarschaft im Haus passen“, sagt Angelika Gillo, die die Bauaufsicht über den Neubau auf dem alten Fundament hat.