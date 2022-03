Ressourcen schonen

Weltweiter Fridays for Future-Klimastreik – Mahnwache auch in Halle

Weltweit hat die Fridays for Futur-Bewegung am Freitag zum globalen Klimastreik aufgerufen. Bundesweit gab es an 250 Orten Aktionen und auch große Demonstrationen wie in Bielefeld oder Osnabrück. Beschaulicher ging es auf dem Haller Wochenmarkt zu, wo die Gruppe Altkreis Halle bei ihrer Mahnwache mit so manchem Besucher ins Gespräch kam.