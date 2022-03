Restaurant „Casalfonso“ geschlossen

Nach knapp mehr als drei Jahren muss das spanische Tapas-Restaurant Casalfonso an der Hauptstraße in Stukenbrock bereits wieder schließen. Was im Februar 2019 voller Elan im ehemaligen „Telegraph“ begann, wurde jäh durch den Lockdown im ersten Jahr der Pandemie ausgebremst. Geschäftsführer Alfonso Loaiza Quinones (38) bestätigte, dass das Restaurant dauerhaft geschlossen ist. Die Corona-Pandemie habe das Geschäft ruiniert.

Pandemie hat zwei Gastronomiebetrieben in Schloß Holte-Stukenbrock den Todesstoß versetzt – „Beef Fellas“ will im Mai öffnen

Im Februar 2019 hatte Alfonso Loaiza Quinones mit seiner Frau Ricarda das Restaurant eröffnet. In der Klosterpforte Marienfeld hatte er Hotelfachmann gelernt und in Hotels und Restaurants im andalusischen Cadiz und in der spanischen Hauptstadt Madrid gearbeitet. Tapas sind typisch spanisch und es gibt sie in großer Auswahl – eine Marktlücke in Schloß Holte-Stukenbrock, die auch gut bei den Gästen ankam.