Retter im Einsatz am Turm

Schloß Holte-Stukenbrock

Seit zwei Jahren steht der Übungsturm am Feuerwehrgerätehaus an der Dechant-Brill-Straße. Er wird bereits viel genutzt, eingeweiht worden ist er bisher noch nicht offiziell. Am Sonntag haben jetzt die Bürger die Möglichkeit, die Feuerwehrleute beim Tag der offenen Tür ab 13 Uhr live zu erleben, wie sie aus 13 Metern Höhe Menschen retten. Und einiges mehr wird am 26. Juni geboten.

Von Monika Schönfeld