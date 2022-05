Rettung für Rehkitze kommt aus der Luft

Hegering in Stemwede-Dielingen hat Flugkörper mit Wärmebildkamera angeschafft

Stemwede

Die erste Frühjahrsmahd der Landwirte steht an. Sie fällt mit der Brut- und Setzzeit vieler Wildtiere zusammen, die in Wiesen ihren Nachwuchs aufziehen. Der Hegering Dielingen will mit Hilfe einer Drohne dazu beitragen, dass die Mähwerke für Rehkitze nicht zur tödlichen Gefahr werden.

Von Heidrun Mühlke