Rettungshubschrauber fliegt schwer verletzten Motorradfahrer in Klinik

Unfall zwischen Neuenheerse und Altenheerse am Samstagnachmittag

Bad Driburg/Willebadessen

Ein 47-jähriger Motorradfahrer aus Bad Pyrmont ist am Samstag bei einem Unfall zwischen Neuenheerse und Altenheerse so schwer verletzt worden, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden musste.

Von Marius Thöne