Reuls Rezepte für die Probleme am grünen Würfel

CDU-Fraktionsvorsitzender und Landtagsabgeordneter Ralf Nettelstroth (Mitte) erläutert NRW-Innenminister Herbert Reul gemeinsam mit Alexandra Heckeroth aus der Bezirksvertretung Mitte, wo am Kesselbrink die Probleme liegen.

So sei es ja auch nicht, führt Nettelstroth beim Besuch des populären Gastes zum Veilchendienstag der Bielefelder CDU aus: „Die Szene ist seit dem Umzug von der Tüte an den Kesselbrink gewachsen und hat sich auch räumlich ausgedehnt. Sie trifft auf keinen Widerstand mehr.“ Eine schnelle „Law & Order“-Antwort ist von Herbert Reul nicht zu haben. Ob in Köln, Düsseldorf, Dortmund oder Bielefeld – Trinker- und Drogenszenen seien überall ein Problem, das nur durch ein ausdauerndes, mühsames Gegensteuern vernetzter Instanzen zu lösen sei: „Der Einsatz der Streetworker ist schon mal gut. Aber allein das reicht nicht.“