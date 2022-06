Revolverheld bringen Verstärkung mit nach Hövelhof

Am 20. August soll das wegen der Corona-Pandemie verschobene Revolverheld-Konzert nachgeholt werden. Jetzt haben die Veranstalter bekannt gegeben, welche Bands beim Senne Open Air in Hövelhof als Vorgruppen auftreten. Es sind Mads Langer aus Dänemark und der deutsche Musiker Hahn.

Revolverheld gehören seit Jahren zur Speerspitze der deutschsprachigen Top-Künstler. Mit der Veröffentlichung ihres neuen Albums „Neu erzählen“ bringen die Jungs aus Hamburg brandneue Songs mit in die Sennegemeinde.

Doch Revolverheld kommt nicht allein: Sie bringen den dänischen Erfolgskünstler Mads Langer mit. Internationale Chart-Erfolge in den Niederlanden, Belgien und Italien sowie insgesamt 231 Wochen Verweildauer in den Charts und davon sechs Wochen auf Nummer 1 sprechen für sich. Auch in Deutschland ist Langer kein unbekannter: 2009 war er 22 Wochen mit seiner Coverversion des Olive-Songs „You´re Not Alone“ in den deutschen Charts.

Für „Hahn“ ist das Senne Open Air fast ein Heimspiel. Der Sänger kommt aus Paderborn. Foto: Sarah Kaiser

Da aller guten Dinge drei sind, wird es auch in diesem Jahr einen dritten Künstler beim Senne Open Air am Schützen- und Bürgerhaus geben: Hahn alias Manuel Hahn aus Paderborn. Nach seinen erfolgreichen Singles „Löwin“ und „Kathmandu“, die sich seit fast 40 Wochen in den deutschen Radio-Airplay-Charts halten, können sich die Besucher des Senne Open Air auf seine neue Single „Dein Lied“, ein Remake des bekannten Laith-Al-Deen-Songs, freuen.

Tickets gibt es im Vorverkauf zum Preis von 45 Euro zuzüglich Gebühren bei Ingos Biomarkt in Hövelhof, bei Ticket Direct in Paderborn und online unter www.ticketheimat.de. Veranstalter ist der Verein Sennekult.