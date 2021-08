Revue unterm Regenschirm

Auf der Nettelstedter Freilichtbühne hat nicht nur Musik in der Luft gelegen – Ensemble trotzt dem Wetter

Lübbecke-Nettelstedt

Wer sich am Freitagabend auf den Weg zum Hünenbrink gemacht hatte, war mit Sicherheit kein Fan von Heavy Metal- oder Jazzmusik. Wer sich um 20.30 Uhr unter dem Dach der Publikumstribüne einfand, hat sein Herz wohl eher in der Abteilung Schlager/Evergreens verloren, egal, ob auf oder vor der Bühne. Atmosphärisch gemütlicher war es an diesem Abend vor der Bühne. Jedenfalls etwa ab der fünften Reihe.

Von Peter Götz