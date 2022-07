Aufbau Espelkamp und Hilfsverein feiern Baufortschritt an neuer Frauenberatungs- und Begleitungsstelle

Espelkamp

Die Freude aller Beteiligten war echt beim Richtfest für die neue Beratungsstelle des Hexenhauses am Brandenburger Ring 1a. Angesichts steigender Bau- und Energiepreise und vieler Unsicherheiten aufgrund der allgegenwärtigen Krisensituation mischte sich fast so etwas wie Erleichterung in die Feieransprachen.

Von Arndt Hoppe