Richtigen Weg zum Traumjob finden

Schloß Holte-Stukenbrock

„Lass mal kurz feiern!“, fordert Alwin Pianka die 70 Schülerinnen und Schüler der Einführungsphase (EF) in der Aula der Gesamtschule am Standort Hallenbad auf. Die Teilnehmer am Mutmacher-Seminar folgen dem Coach des Teams von „Mein mutiger Weg“, stehen auf und klatschen sich mit einem „High Five“ ab. So jung, frisch und modern kann ein Seminar zur Berufsorientierung im Jahr 2022 sein.

Von Dirk Heidemann