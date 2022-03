Wie kann der Rickebach, der durch Willebadessen fließt, renaturiert werden? Diese Frage und ihre Hintergründe werden in der Eggestadt seit Jahren diskutiert. Im Stadtrat soll nun erklärt werden, wo das Verfahren steht und wie es weitergeht.

Pläne zur Umgestaltung des Rickebaches mit einem hochwassersicheren Ausbau in der Bachstraße (Foto) waren bereits zur Jahrtausendwende aufgenommen worden.

Das Thema steht auf der Tagesordnung der Ratssitzung am Donnerstag, 10. März. Sie beginnt um 17.30 Uhr im Sitzungssaal der Zehntscheune in Peckelsheim. Pläne, wonach der Rickebach hochwassersicher umgestaltet werden sollte, wurden bereits zur Jahrtausendwende beraten. Dabei ging es um den Bereich in der Bachstraße. Verwirklicht wurden sie bisher nicht.