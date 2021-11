Riesen-Impfaktion bei Optibelt

Das Firmengelände des Höxteraner Riemenherstellers Optibelt wird am Samstag, 4. Dezember, zu einem großen Impfzentrum.

Sechs Stunden, vier Impfstraßen: Jeder kann am kommenden Samstag an die Corveyer Allee kommen

Auf dem Firmengelände von Optibelt an der Corveyer Allee in Höxter soll am kommenden Wochenende auf vier Impfstraßen geimpft werden.

Gemeinsam mit dem Beverunger Mediziner Dr. Jens Grothues und Apotheker Hauke Bitterberg hat das Unternehmen einen „Booster-Tag“ auf die Beine gestellt. Kommen kann jeder, am besten mit Termin. Wer sich ohne Termin impfen lassen möchte, muss sich auf lange Wartezeiten einstellen.

Besser mit Termin kommen

Im Zeitraum von 10 bis 16 Uhr öffnen insgesamt vier Impfstraßen auf dem Optibelt-Gelände an der Corveyer Allee ihre Pforten für Booster-Impfungen, aber auch für Erst- und Zweitimpfungen. „Unter anderem die neue 3G-Regelung am Arbeitsplatz hat der Frage nach Booster- und allgemeinen Impfmöglichkeiten neuen Aufschwung gegeben. Mit der Impfaktion am zweiten Adventswochenende können wir unseren Mitarbeitern und allen Bürgern aus Höxter und Umgebung die Möglichkeit geben, sich boostern zu lassen. Vielleicht entscheidet sich der ein oder andere noch für eine Erst- oder Zweitimpfung und wir können die Impfquote doch noch etwas steigern,“ hofft Geschäftsführer Reinhold Mühlbeyer.

So können Sie sich impfen lassen Foto: Termine, die Wartezeiten vermeiden, können über die Homepage von Dr. Jens Grothues (www.weserberglandpraxis.de) vereinbart werden. Wer keinen Termin hat, werde auch geimpft, müsse allerdings mit „erheblichen Wartezeiten“ rechnen. Impfwillige sollten an ihren Impf- sowie ihren Personalausweis und die Krankenversichertenkarte denken. Der Stadt Höxter ist es ein hohes Anliegen, kreative Impfangebote zu unterstützen. Bei Fragen rund um die geplante Impfaktion steht daher auch die Infohotline der Stadtverwaltung unter Telefon 05271/963-4567 zur Verfügung. ...

Dass die Aktion so kurzfristig möglich ist, sei der Zusammenarbeit der Unternehmen und den Teams von Hauke Bitterberg und Dr. Grothues zu verdanken. „Die Schutzimpfung gegen Covid-19 und das Boostern sind jetzt wichtig“, erläutert Dr. Jens Grothues. Geboostert werden Impfwillige, deren zweite Corona-Impfung mindestens fünf Monate zurückliegt. „Ist ihre Impfung also vor dem 4. Juli erfolgt, sollte eine Boosterimpfung vorgenommen werden“, so Grothues. Vorgesehen seien Impfungen mit den Vakzinen von Moderna oder Biontech. „Jede Impfung ist wichtig, um uns, unsere Angehörigen und alle anderen zu schützen und einen Weg aus der Pandemie zu zeigen. Dazu brauchen wir möglichst viele Unterstützer, kreative Lösungen und lokales Engagement, aus Höxter – für Höxter und die Region“, sagt Grothues, der mit seinem gesamten Praxisteam die vier Impfstraßen betreiben wird – unterstützt von vielen Freiwilligen.

Die Firma Optimum Sicherheit aus Boffzen wird für den sicheren Ablauf der Impfaktion sorgen, für die das Team der Kiliani-Apotheke und der Apotheke am Ansgar um Apotheker Hauke Bitterberg den notwendigen Impfstoff bereitstellt.

Das sagt der Bürgermeister

Bürgermeister Daniel Hartmann begrüßt das erneute Engagement der Höxteraner Unternehmen in der Pandemiebekämpfung und appelliert an alle, die das bisher noch nicht getan haben: „Lassen Sie sich impfen. So können Sie sich und andere effektiv schützen. Bitte geben Sie diesen Appell weiter, lassen Sie sich von der Notwendigkeit der Impfungen überzeugen oder überzeugen Sie andere.“