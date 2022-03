Riesen-Schraubendreher über der Stadt

Bielefeld

Beim Blick in den Himmel über Bielefeld dürfte sich am Wochenende so mancher die Augen gerieben haben. Ein riesiger Schraubendreher schwebte über der Stadt. 62 Meter hoch ist der Heißluftballon mit der außergewöhnlichen Form, mit dem Pilot Marcus Strauf und sein Team am Samstag und Sonntag über den Osten Bielefelds gefahren sind.

Von Hendrik Uffmann