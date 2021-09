Riesen Umwege wegen Baustelle

Bielefeld

Die erneute Sanierung des Straßenbelags auf der Dornberger Straße in Höhe des Tierparks sorgt für Ärger. Die Straße ist seit 1. September in diesem Bereich komplett gesperrt. Wer etwa aus Hoberge in die Innenstadt fahren möchte, muss über Twellbachtal und Wertherstraße ausweichen. Auch aus der Innenstadt gibt es nur diesen Weg. Der Tierpark ist ebenfalls nur über die Umleitungsstrecke zu erreichen.

Von Michael Schläger