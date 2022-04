Riesenandrang und Zuspruch für Ukraine-Kleiderlädchen

„Ich fasse es nicht, das Angebot spricht sich rum wie ein Lauffeuer“, sagt Martina Stade und hinter ihrem Mundschutz ist ein Lächeln zu erahnen. Am vergangenen Montag sind die 57-Jährige und ihr Helferteam mit dem Laden „Von Hand zu Hand“ in dem Räumen eines ehemaligen PC-Geschäfts in unmittelbarer Nachbarschaft zum Rathaus an den Start gegangen. Alle Flüchtlinge – nicht nur Menschen aus der Ukraine –, die seit dem 1. März in der Elsegemeinde leben, können sich in der kleinen Kleiderstube kostenlos mit Mode, Spielzeug oder Küchenutensilien eindecken. „Wir haben das Angebot erstmal auf 30 Teile pro Person beschränkt, gleich am ersten Öffnungstag haben wir 600 Sachen herausgegeben“, sagt Stade. Die geflüchteten Ukrainer, die zu ihr und ihrem Team kommen, beschreibt die Kirchlengeranerin als sehr bescheiden, ordentlich und dankbar. „Da wird nicht in den Auslagen rumgewühlt und alles eingepackt. Die Leute nehmen nur das, was sie wirklich brauchen. Das klappt alles unfassbar gut.“ Mitunter gehe es in dem Lädchen auch sehr emotional zu. So berichtet Stade von einer ukrainischen Mutter, die in Freudentränen ausgebrochen sei, als sie das Ladenlokal betrat und bemerkte, wie groß die Hilfsbereitschaft der Kirchlengeraner ist.

