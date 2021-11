Riesenfreude bei Gastwirt im Flutgebiet

Überraschung aus Halle: Marianne und Paul Marten (r.) (Landhotel Jäckel) haben dem Gastwirt-Kollegen Thorsten Rech(2.v.r.) in Mayschoß/Ahr eine Spende von 3700 Euro übergeben. Beim Einfädeln half Helfer Stefan Gornikiewicz (links) aus Halle Überraschung aus Halle: Marianne und Paul Marten (r.) (Landhotel Jäckel) haben dem Gastwirt-Kollegen Thorsten Rech(2.v.r.) in Mayschoß/Ahr eine Spende von 3700 Euro übergeben. Beim Einfädeln half Helfer Stefan Gornikiewicz (links) aus Halle

Nach der großen Unterstützungsaktion für die Flutopfer in Halles „Partnerstadt“ Bad Münstereifel, in die neben vielen Arbeitseinsätzen von Freiwilligen auch ein Spendenvolumen von mehr als 100.000 Euro aus Halle in diesem Herbst geflossen ist (das WB berichtete), zeigen Bürger dieser Stadt auch weiterhin Herz für Betroffene der großen Flutkatastrophe im Juni im Westen Deutschlands. Der Haller Stefan Gornikiewicz, ein ehemaliger Ratsherr, hilft seit Monaten vor Ort im Flutgebiet. Über ihn kam jetzt auch der Kontakt zu einem Gastwirt in Mayschoß im Ahrtal zustande, wo er in der Nähe regelmäßig Hilfeleistungen erbringt.

Bei ihrem 70. Geburtstag im vergangenen Sommer beschloss die Künsebecker Gastronomin Marianne Marten (Seniorchefin des Landhotels Jäckel), dass sie aus diesem Anlass für einen geschädigten Gastronomen aus dem Flutgebiet sammeln will. Dabei kamen stolze 3700 Euro zusammen.

Ein weiterer Helfer aus Halle hat den Kontakt vermittelt

Vor einiger Zeit ging es dann nach Mayschoß an der Ahr, wo der dortige Gastwirt Thorsten Rech von dem Besuch von Marianne und Paul Marten sowie Stefan Gornikiewicz und vor allem von der großzügigen Spende vollkommen überrascht wurde. Rech versorgt zurzeit die Katastrophenhelfer und Einwohner von Mayschoß im Saal der Winzergenossenschaft, wo eine provisorische Küche eingerichtet wurde. „Wir haben uns sehr für ihn gefreut und die richtige Wahl getroffen. Ein netter, offenherziger Mann, ein leidenschaftlicher Winzer und Koch“, erzählt Marianne Marten.

Der Lebensmut habe Thorsten Rech trotz der Flut nicht verlassen, stellt die Künsebeckerin fest. „Er zeigte uns seine Einrichtungspläne vom Restaurant und hofft Pfingsten 2022 wieder zu eröffnen.“ Marianne und Paul Marten haben nach ihrem Besuch das gute Gefühl, genau das Richtige getan zu haben. „Unser Kennenlernen war sehr emotional und es wird sicherlich eine Freundschaft unter Kollegen werden“, stellen die Martens abschließend fest.