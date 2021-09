Rieseninteresse an den Briefwahlen

Gleich zwei Abstimmungen in Halle - Für erfolgreichen Bürgerentscheid braucht es mindestens 3478 Ja-Stimmen

Halle

Das Interesse an der Briefwahl nimmt auch in Halle weiter zu, sodass wegen des Andrangs bei der Bundestagswahl am 26. September sechs Briefwahlbezirke für eine Bewältigung des Aufkommens gebildet werden. Bei der Bundestagswahl 2017 waren es noch drei Briefwahlbezirke.

Von Stefan Küppers