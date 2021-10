Riesenkürbisse werden Kunstwerke

Bad Lippspringe

Die Riesenkürbisse der Wiegemeisterschaft haben am kommenden Wochenende ihren zweiten großen Auftritt beim Kürbisfestival in der Gartenschau Bad Lippspringe. Am Samstag, 23. Oktober, und am Sonntag, 24. Oktober, schnitzen Künstler beeindruckende Motive in die Giganten und lassen die Besucher daran teilhaben.