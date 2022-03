Riesige Welle der Hilfsbereitschaft

Bad Lippspringe

Die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine sind in Bad Lippspringe eingetroffen: Die drei Frauen und vier Kinder wurden in einer städtischen Flüchtlingsunterkunft untergebracht, teilte Ordnungsamtsleiter David Tyler am Montagabend im Haupt- und Finanzausschuss mit. Auch für den Fall, dass kurzfristig eine größere Zahl an Neuankömmlingen die Kur- und Badestadt erreicht, ist vorgesorgt. In der Einfach-Turnhalle wird aktuell eine Unterkunft für bis zu 100 Personen eingerichtet.

Von Klaus Karenfeld