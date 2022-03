Rikscha soll Menschen verbinden

Mit der Anschaffung einer Fahrrad-Rikscha ruft die Johannesstiftung Steinheim in Kooperation mit der Gruppe „GeiSt“ ein generationenübergreifendes Angebot für Menschen mit und ohne Handicap ins Leben. Unterstützt werden soll die Finanzierung des inklusiven E-Bikes über das Crowdfundig-Projekt der Vereinigten Volksbank.

Inklusives E-Bike soll in Steinheim über ein Crowdfundig-Projekt finanziert werden

Eine E-Fahrradrikscha soll als generationenübergreifendes Projekt in Steinheim über Crowdfunding angeschafft werden: (von links) Bürgermeister Carsten Torke, Karola Schmidt, Alexander Rauer, Bernadette Linhoff, Antje Hölscher und Annette Wennrich.

„Wir möchten erreichen, dass Menschen nicht im Abseits stehen müssen, sondern am Gemeinschaftsleben teilnehmen können. Und mit der Fahrrad-Rikscha können die Nutzer ihre Heimat ‚er-fahren‘ – und das in doppeltem Sinn“, erklärte Gemeinwesenarbeiterin Karola Schmidt. Gerade für Menschen mit Einschränkungen sei Mobilität wichtig. Sie könnten bei den Ausfahrten Kontakte knüpfen sowie Natur und Landschaft erleben. Das Projekt unterstützen neben der Johannesstiftung und „GeiSt“ (Gemeinsam in Steinheim) die Stadt Steinheim als Gemeinwohlökonomie-Gemeinde, die Arbeitsgemeinschaft Demenz als lokale Allianz für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen sowie das Helene-Schweitzer-Haus und das St.-Rochus-Seniorenhaus.