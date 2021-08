Ringen um die beste Zukunft

Handel ist Wandel – selten passte das Sprichwort besser als in diesen schweren Zeiten für die Modebranche. Sie kämpft in der Corona-Krise ums Überleben – und muss sich zugleich für die Zukunft orientieren. Wegen der Herausforderungen im stationären Handel und dem Umbruch der Innenstädte, im Bemühen um Nachhaltigkeit und für mehr Klimaschutz. Bei der Cheftagung des Bielefelder Modehandel-Dienstleisters Katag AG hat dies zu einer sehr engagierten, teils emotionalen Debatte mit Grünen-Bundestagsfraktionschefin Katrin Göring-Eckardt geführt.

Katag-Vorstandschef Dr. Daniel Terberger machte am Mittwoch vor 320 Gästen deutlich, wie existenzbedrohend die Lage in der Branche in der Corona-Krise war und für viele wohl noch immer ist. Er bat Geschäftspartner um Verzeihung und Vergebung für Momente, in denen er „aus der eigenen Sorge und Not heraus“ über das Ziel hinausgeschossen sei. Als die Lockdowns zu geschlossenen Modeläden führten, habe auch er, wie viele der Handelspartner, manches Mal nicht schlafen können. Terberger beklagte eine Schlechterstellung des Modehandels in der Corona-Krise gegenüber anderen, offengehaltenen Branchen. Und er kritisierte abermals die Wettbewerbsverzerrung zwischen stationärem und Onlinehandel bei Steuern oder Sonntagsöffnungen.