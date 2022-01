Risiko für Sprengung zu hoch: Geldautomaten entfernt

Rödinghausen/Herford

Am Schwenningdorfer Edeka-Supermarkt können Sparkassen-Kunden künftig kein Bargeld mehr abheben. Das Geldinstitut hat den Automaten in dem Geschäft an der Bünder Straße abbauen lassen – aus Sicherheitsgründen. Und auch ein weiteres Gerät im Kreis Herford wurde schon entfernt.

Von Daniel Salmon