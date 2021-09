Ritt auf dem Besenstiel

Wahlplakate vor dem Eingang der Wahllokale waren zur Bundestagswahl verboten. Weil vergangenes Jahr ein Bürger das als unzulässige Wahlbeeinflussung beanstandet hatte, hatte die Stadtverwaltung tropfenförmige, mit dem Logo der Stadt bedruckte Flaggen bestellt, um den Eingang ins Wahllokal zu kennzeichnen – so genannte Beachflags, neun an der Zahl.

„Ich habe immer genau verfolgt, wo die Sendung ist“, sagt die Leiterin des Fachbereichs Zentrale Dienste, Helga Klein. Am Samstagmorgen war die Sendung am Postverteilzentrum am Altenkamp, wurde aber nicht ausgeliefert, weil man davon ausgeht, dass das Rathaus an einem Samstag nicht geöffnet ist. „Wir konnten die Sendung aber abholen lassen – das war nicht so einfach, weil dort ja eine Baustelle ist.“