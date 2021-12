Roboter kellnert auf der Alm

Jetzt kommt Bella! Die neue Servicehilfe ist genau das, eine Hilfe für den Service. Gastwirt Markus Menne vom Gasthaus „Zur Alm“ hat den Hightech-Roboter bei einer TV-Sendung gesehen. Er war begeistert und schrieb den Kollegen vom Hafenrestaurant in Grömitz (Ostsee) an, wo der Beitrag gedreht worden war. Der Kollegen teilte ihm seine Erfahrungen mit. Dann wagte auch Menne den Versuch. Seit mehr als einer Woche ist „Bella Meier“, so nennt er sie liebevoll, im Einsatz. Im Sortiment der Firma Pudu Robotics trägt der Roboter den Namen Bella-Bot, kurz Bella.

Für die Optik wurde die in China beliebte Katzenform gewählt. So zeigt das Display verschiedene Katzengesichtsausdrücke und auch ein Miau ist von dem sprechenden Roboter schon mal zu hören. Die Arbeit und der Umgang mit der Maschine sollen dem Personal und den Gästen Freude bereiten, heißt es auf der Internetseite des Herstellers. „Frau Bella Meier erledigt die Wege und Herr Markus Menne ist nicht auf Hawaii, sondern steht in der Küche am Herd“, sagt der Warburger Gastronom und ergänzt: „Frau Meier ersetzt keine Servicekraft, sie unterstützt sie.“