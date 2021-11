Roboter Nao zeigt die Zukunft

„Touch-Tomorrow-Truck“ macht am Gymnasium Schloß Holte-Stukenbrock Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik erlebbar

Schloß Holte-Stukenbrock

Ganz langsam setzt sich Roboter Nao in Bewegung. In seiner rechten Hand hält er einen gelben Teddybären. Schafft er es, diesen Goldbären in einem Plexiglaskasten abzulegen? Dafür sind Emilia (14), Linette und Learta (beide 13) zuständig, denn sie müssen Nao entsprechend programmieren. Im vierten Versuch klappt es, dementsprechend groß ist die Freude der Schülerinnen der achten Klasse des Gymnasiums.

Von Dirk Heidemann