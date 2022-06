Rock, Folk und der erste Poetry Slam

Sommerbühne des JFK Stemwede am Life House in Wehdem mit sechs Live-Veranstaltungen – Los geht es am Sonntag, 12. Juni

Die Sommerbühne beginnt am Sonntag, 12. Juni, um 19 Uhr mit „Lazuli“ aus Frankreich. Die Musik der Band ist mystisch, lyrisch, progressiv, rockig und verzaubernd. „Wer einmal dieses unglaubliche musikalische Gemisch live erlebt hat, muss ihm zwangsläufig verfallen“, schreibt der JFK. „Eine derartige Musik hat man bis dato nicht gehört. Hier treffen Elemente aus Progressive Rock, Chanson, Folk und Weltmusik auf die unglaublichsten Klänge und heftige Percussiongewitter.“

„Celtica“, die am Freitag, 17. Juni, von 19.30 Uhr an spielen, sind eine der innovativsten und aktivsten Bands im Folk- und Celtic-Rock, die ein Publikum vom Metalhead bis zur Großmutter quer über den Erdball begeistert. „Der majestätisch-mystische Klang der Great Highland Bagpipe erhebt sich über die energiegeladene Rockband, Einflüsse von Irish Folk, Symphonic Metal und sogar Klassik mischen sich mit vor Lebensfreude strotzender keltischer Musik“, heißt es in der Ankündigung. „Dieser Sound und die spektakuläre Show garantieren ein unvergessliches Konzerterlebnis.“ Der Neuzugang Ernesto Góngora, einer der weltbesten Dudelsack- und Whistle-Spieler und Gewinner der „All Ireland Bagpipe Solo Competition 2019“, sorgt für weitere „Wow-Momente“.

„Ana Popovic & Band“ präsentieren am Sonntag, 26. Juni, Rock, Funk und Soul auf Weltklasse-Niveau in Wehdem. Foto: Ruben Tomas

Wenn „Ana Popovic & Band“ am Sonntag, 26. Juni, von 19 Uhr an auf der Sommerbühne stehen, gibt es Rock, Funk und Soul auf Weltklasse-Niveau. „Sie ist eine brillante Blues-Rock-Lady mit unbändiger Live-Energie“, werben die Veranstalter. „Sie und ihre sechsköpfige Band sind unermüdlich auf Tour gegangen und haben mit B.B. King, Buddy Guy, Jeff Beck, Joe Bonamassa und vielen anderen die Bühnen geteilt. Ana Popovic hat sich vom puristischen Blues gelöst und zelebriert nun unglaublich energiereichen Soul-Funk-Blues mit knackig arrangierten Bläsern.“ Fast alle ihre Alben erreichten die Spitze der Blues-Charts.

Folk-Power aus Australien mit „Toby Beard und Band“ erwartet die Besucher am Sonntag, 3. Juli, um 19 Uhr. Toby Beard gilt als charismatische Ausnahmekünstlerin mit unverkennbarer Stimme – kraftvoll, warm und ausdrucksstark. Ihre Musik ist sowohl im Folk als auch im Rock oder Pop zu Hause. Jazz- und Latin- Liebhaber fühlen sich ebenso bei ihr aufgehoben wie Soul- und Bluesfans. Selbst sanfte Reggae-Einlagen sind nicht ungewöhnlich. „Das Publikum erwartet eine emotional geladene Liveshow, die man einfach gesehen haben muss“, verspricht der JFK.

Die Musik der „Spiders“ wird mit wie Jefferson Airplane und Motörhead verglichen. Die Band aus Schweden ist am Freitag, 15. Juli, am Life House zu sehen und zu hören. Foto: Anders Bergstedt

Am Samstag, 9. Juli, wird der 1. Stemweder Poetry Slam veranstaltet. Bei der vielleicht sportlichsten Art, Literatur vorzutragen, messen sich die jungen Slam-Poeten mit Text und Performance auf der Bühne, stellen sich dem Wortwettkampf hinter dem Mikrofon. Sieben Minuten haben sie Zeit, um das Publikum von ihrem Auftritt zu überzeugen. Ob humoristisch oder politisch, ob gerappt, gereimt oder rausgeschrien – das liegt bei den Autoren, nur aus der eigenen Feder muss der Text stammen. Am Ende entscheidet das Publikum, wer Ruhm, Ehre und Preise mit nach Hause nehmen darf. Mit dabei sind Andreas Weber, „Zwergriese“, Kim Catrin und Micha-El Goehre. Los geht es um 20 Uhr.

Am Freitag, 15. Juli, heißt es von 19.30 Uhr an „Swedish Rock Invasion“ mit den „Spiders“ und „Hot Breath“. Die „Spiders“ spielen vom Hard Rock der 1970er Jahre inspirierte Rockmusik. Ihre Musik wird mit „Jefferson Airplane“, „Motörhead“, „Girlschool“ oder „MC5“ verglichen. Die Band variiert ihre Musik geschickt zwischen Garage Rock, Roots-Hardrock und klassischen Pop-Elementen. „Die schwedische Garage-Rock-Truppe ‚Hot Breath‘ hat alles, was man in diesem Genre braucht: einen Schlagzeuger, der seine Vorderleute ordentlich nervös macht, quecksilbrige Riffs und mit Jennifer Israelsson eine Stimme, die sich hervorragend in dieses moderat rotzige Ensemble integriert“, teilen die Veranstalter mit.

Karten gibt es an der Abendkasse. Reservierungen sind zudem möglich unter Telefon 05773/991401, online unter www.jfk-stemwede.de oder per E-Mail an info@jfk-stemwede.de.