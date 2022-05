Rockig geht‘s in den Mai

Familien- und Bandfest in der Kulturfabrik gefeiert – Feuershow um Mitternacht

Vlotho

Mit sehr viel Vorfreude auf den Mai haben am Samstagabend auf dem Vorplatz der Kulturfabrik Groß und Klein in den Wonnemonat gefeiert. Das Jugendzentrum (JUZ) hatte in Kooperation mit dem Festivalkult-Verein „U&D“ (Umsonst und Draußen) und den hilfreichen „Heinzelmännchen“ zu einem Riesenevent für gesamte Familien eingeladen.

Von Gisela Schwarze