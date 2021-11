Rockige Klänge von Jethro Tull

Mit „Jethro Tull’s Martin Barre & Band“ ist es dem JFK Stemwede gelungen, ein Highlight nach Stemwede zu holen. Am Montag, 8. November, ab 19.30 Uhr steht die Band im Life House in Stemwede-Wehdem auf der Bühne.

Martin Barre will am Montag, 8. November, mit seiner Band auf der Bühne

Aufgrund der aktuellen Inzidenzlage gilt die 3G-Regel (es ist ein maximal 48 Stunden alter PCR-Test oder ein offizieller Antigen-Schnelltest notwendig, der nicht älter als sechs Stunden ist).

Martin Barre war von 1970 bis 2012 neben Ian Anderson das ständige Mitglied und Aushängeschild von Jethro Tull. Barres Sound und Spiel waren ein Faktor für ihren Erfolg. Sein Gitarrenspiel auf dem Titeltrack „Aqualung“ des gleichnamigen Albums wurde zu einem der 20 besten Gitarrensoli aller Zeiten gewählt. 1988 erhielt er für sein Spiel auf dem Album „Crest of a Knave“ einen Grammy Award. In diesem Jahr feiert Jethro Tull das 50. Jubiläum ihres Albums „Aqualung“. „Aqualung“ brachte Jethro Tull an die Spitze der Mainstream-Rock-Arena wie kein Album zuvor. Zum Gedenken an diesen großen Meilenstein der Rockgeschichte wird die Band das gesamte Album sowie andere Klassiker aus dem Tull-Katalog aufführen.

Die Band von Martin Barre gibt den Jethro-Tull-Fans und einem breiteren Publikum die Möglichkeit, Tracks zu hören, die seit Jahren nicht mehr aufgeführt werden. Neben zahlreichen Jethro-Tull-Alben arbeitete Martin Barre mit vielen anderen Künstlern zusammen, darunter Paul McCartney, Phil Collins, Gary Moore, und teilte die Bühnen mit Legenden wie Jimi Hendrix, Led Zeppelin und Pink Floyd. Das Konzert wird gefördert von der Bundesregierung für Kultur und Medien und der Initiative Musik.

Karten sind am Montag an der Abendkasse erhältlich. Für Kartenreservierungen und weitere Informationen steht das Life House unter 05773/991401 zur Verfügung. Reservierungen sind auch per E-Mail an info@jfk-stemwede.de möglich. Der Eintritt kostet 30 Euro, für JFK-Mitglieder 28 Euro.