Rollende Bücherei feiert runden Geburtstag

Runder Geburtstag für den Bücherbus: Die erste Tour führte die rollende Bücherei 1971, und damit vor genau 50 Jahren, in Bad Wünnenbergs Stadtteil Haaren. Damals eine kleine Sensation, heute ist der Bücherbus verlässlicher Begleiter und Tor in die bunte und lehrreiche Welt der Bücher.

„Meine jüngste Tochter war häufig Gast im Bücherbus. Als Vater war es schön zu sehen, wir hier ihr Interesse am Lesen geweckt wurde“, erzählt Landrat Christoph Rüther. Der Bücherbus bringe seit 50 Jahren gleiche Bildungschancen zu den Menschen – und tue das hoffentlich auch noch die nächsten 50 Jahre, so Rüther.

3600 Medieneinheiten fanden im ersten Bücherbus Platz. Heute ist die rollende Bibliothek von Montag bis Donnerstag mit 5000 Medien an Bord unterwegs und längst sind es nicht nur Bücher. „Angefangen hat die Fahrbücherei mit Romanen, Sachbüchern und Magazinen. Heute haben wir Hörspiele und Hörbücher, Gesellschaftsspiele und seit dem letztem Jahr auch die beliebten Tonies mit im Programm“, erklärt Heinz-Josef Struckmeier, Leiter der Kreisfahrbücherei. Außerdem können über den Online-Katalog der Kreisfahrbücher E-Books und andere elektronische Medien ausgeliehen werden. Weil das derzeitige Gefährt in die Jahre gekommen ist, soll im März 2022 das Nachfolgemodell in Betrieb gehen.

In Deutschland gebe es zurzeit noch etwa 90 Bücherbusse, schreibt der Kreis in einer Pressemitteilung. Viele fahren in Großstädten und versorgen die Stadtteile; einige fahren aber auch wie der Bücherbus aus der Lindenstraße über Land und versorgen die ländlich gelegenen Regionen mit Medien. In Nordrhein-Westfalen gibt es noch zehn Busse, in OWL ist nach Angaben des Kreises der Bücherbus des Kreises Paderborn der einzige.

Im Kreis Paderborn macht der Bus derzeit an 77 Haltestellen in 45 Orten in den Kommunen Bad Wünnenberg, Büren, Delbrück, Salzkotten und Lichtenau Halt und bringt Groß und Klein die gewünschten Medien bis fast vor die Haustür. Sofern ein Ort eine eigene kommunale oder kirchliche Bücherei hat, wird dieser nicht angefahren. So kommt der Bücherbus in Büren in alle Ortsteile, die Kernstadt wird aber durch die katholische Bücherei versorgt.

Auch an den Grundschulen im Einzugsgebiet ist der Bus ein gern gesehener Gast. Dort stellt das vierköpfige Team mehrmals in der Woche den Bus vor und kommt ihrem Auftrag der Leseförderung nach. „Alle Kinder freuen sich, wenn der Bücherbus seine charakteristische Hupe erklingt lässt und damit sein Kommen ankündigt. Für uns ist das immer wieder eine tolle Erfahrung und wir können aus tiefsten Herzen sagen: Wir machen unsere Arbeit gerne!“, so die Mitarbeitenden Nina Gilbert, Franziska Goseberg, Carolin Voss und Andy Schulte.