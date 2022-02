Rollerfahrer (17) im Orkan schwer verletzt

Die Polizei bilanzierte ab 21 Uhr am Freitagabend insgesamt 14 Einsätze. Nach Auskunft der Leitstelle handelte es sich dabei in erster Linie um Verkehrssicherungen wegen umgestürzter Bäume. In zwei Fällen mussten die Beamten auch zu Unfällen ausrücken. Um 21.53 Uhr mussten die Einsatzkräfte in Richtung K20 bei Fölsen aufbrechen. Ein 17-Jähriger war trotz Orkanwarnung aus Richtung Gehrden kommend mit seinem Roller vor einen auf die Straße gestürzten Baum gefahren. Der junge Mann fiel von seinem Gefährt und verletzte sich nach Angaben der Polizei schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

